مسؤول طبي: ذروة الإنفلونزا في غزة تنذر بحالات وفاة وعناية مركزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر المختص في التغذية ومدير القطاع الخاص بالأسرة والطفولة والأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة، عاهد سمور، من مخاطر صحية متزايدة مع دخول فترة ذروة الإنفلونزا الموسمية.

وأشار سمور، في تصريحات صحفية، إلى احتمال تسجيل حالات دخول إلى أقسام العناية المركزة وربما وفيات، في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في قطاع غزة.

وقال إن سكان قطاع غزة يعانون بشكل عام من نقص حاد في المناعة نتيجة موجة سوء التغذية والمجاعة التي تعرضوا لها خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذا الضعف يقلل من قدرة الجسم على مقاومة العدوى، ويجعل التعافي من المرض أبطأ وأصعب.

وأوضح أنه حتى الآن لم تُسجَّل حالات وفاة بسبب الإنفلونزا أو تحوّلها إلى متحورات خطيرة، رغم دخول بعض الحالات إلى أقسام العناية المركزة، محذرًا اشتداد موسم الذروة خلال شهري يناير وفبراير.

وبيّن سمور أن وزارة الصحة لم تتمكن من توفير التطعيمات السنوية ضد الإنفلونزا، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل كبار السن والمرضى والأطفال وذوي المناعة الضعيفة، والتي كان من المفترض إعطاؤها خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نوفمبر وحتى مطلع يناير.

وأكد أن غياب التطعيمات، إلى جانب سوء التغذية وشح الأدوية، ينذر بزيادة الحالات التي قد تتعرض لمضاعفات خطيرة، مرجحًا تسجيل أعداد غير قليلة من حالات العناية المركزة وربما وفيات خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن استمرار منع الاحتلال إدخال الأدوية والتطعيمات سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الصحية، في ظل الانهيار الذي يشهده القطاع الطبي وتدهور الأوضاع الصحية والغذائية في قطاع غزة.