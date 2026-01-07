مبادرة عشائرية للمنتسبين إلى ميليشيات المدعومة من الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة للتوسط في ملف المنتسبين للميليشيات المدعومة من الاحتلال.

وقال التجمع، في بيان صحافي، إن هذه المبادرة تأتي بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجهات الأمنية للعملاء المنتسبين لتلك الميليشيات من أجل التوبة والعودة إلى أحضان شعبهم، وبالتزامن مع شروع الجهات الأمنية في اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من العملاء الذين جرى إلقاء القبض عليهم مؤخرًا.

وأشار إلى أن التحرك ينبع من مسؤولية أخلاقية ووطنية، وحرص صادق على حقن الدم الفلسطيني، وإتاحة فرصة ثانية لكل من يرغب في التراجع عن هذا المسار الخاطئ والعودة إلى الصف الوطني.

وأكدت العشائر الفلطسينية، استعدادها الكامل للتوسط لدى الجهات الأمنية المختصة من أجل تسوية أوضاع الراغبين في التوبة وإنهاء ملفاتهم، شريطة أن يبادر هؤلاء إلى تسليم أنفسهم عبر المخاتير والوجهاء المعروفين، أو التواصل معهم بالوسائل المناسبة، بما يتيح ترتيب الإجراءات اللازمة وتسوية أوضاعهم وفق الأصول المعتمدة لدى الجهات المختصة.