الحاخامات "الحسيديون" يقررون الليلة موقفهم من قانون الإعفاء في "إسرائيل"

07 يناير 2026 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

يجتمع مساء اليوم الأربعاء مجلس علماء التوراة التابع للطائفة "الحسيدية" في اليهودية التوراتية لمناقشة موقفهم من مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية أو التوظيف، المثير للجدل في أوساط "الحريديم".

ويأتي الاجتماع وفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" في موشاف أورا، ويشارك فيه الحاخامات الذين يمثلون الجناح الروحي لحزب "أغودات يسرائيل"، لتوجيه أعضاء (الكنيست) "الحسيديين" بشأن التصويت على الخطوط العريضة التي وضعها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والحرب، بوعز بيسموث.

وقد أبدى أعضاء (الكنيست) "الحسيديون" معارضة مسبقة للنص المقترح، حيث وصف بعضهم العقوبات الواردة فيه بأنها "ظالمة" وقارنها بـ"التمييز الرمزي"، فيما حذّر جناح الليكود والصهيونية الدينية من الانخراط في التصويت إذا لم يحظَ القانون بدعم الحاخامات.

وفي هذا السياق، عبّر الحاخام دوف لاندو، زعيم الجناح الليتواني، عن شعور الطائفة بـ"الاضطهاد" وتعطيل حقوقهم الدينية، مؤكدًا التزامهم بالتوراة وحمايتها مهما كانت الظروف القانونية والسياسية.

ومن المتوقع أن يحدد اجتماع الليلة موقف الطائفة، وهو ما قد يشكّل خطوة حاسمة إما لدعم مشروع القانون أو لتعزيز معارضته داخل أروقة (الكنيست).

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الكنيست #الحسيديون #الإعفاء من التجنيد

