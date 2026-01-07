إصابات في هجوم للمستوطنين شمال شرق رام الله

فلسطين أون لاين

07 يناير 2026 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
صورة من اعتداءات المستوطنين في رام الله

 أصيب مواطنان اليوم الأربعاء، في هجوم للمستوطنين على مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مرج سيع، وحاولوا الاعتداء على سيدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والمستوطنين.

وقالت المصادر، إن مستوطنًا دهس شابًا فلسطينيًا وأصابه بجروح متوسطة قرب قرية المغير؛ قبل أن يقوم أهالي القرية بإحراق مركبة المستوطن على أطراف المغير.

ونوهت المصادر إلى أن عشرات المستوطنين دهموا أطراف قرية المغير، بحماية من قوات الاحتلال، قبل أن يتصدى لهم شبان فلسطينيون وتندلع مواجهات عنيفة.

وأضافت المصادر، أن مستوطنًا طعن رجلا مسنا من قرية أبو فلاح في رأسه ويده.

وفي سياق متصل، هاجمت مليشيات المستوطنين، صباح الأربعاء، مُسنًا فلسطينيًا خلال تواجده في أرضه الزراعية بمنطقة "سهل مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، شمال شرقي مدينة رام الله.

وشهدت بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله، إقدام المستوطنون على قطع خط المياه المغذي لمنزل عائلة "أبو عواد"، وتحويله لصالح البؤرة الاستيطانية المقامة في سهل ترمسعيا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
