الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات خلال اقتحامات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش منازل واعتقالات ميدانية، بينها اعتقال فتى وامرأة، في سياق سياسة الضغط والترهيب بحق العائلات.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ممدوح عميرة عقب اقتحام قرية الجانية غرب المدينة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال جاسر الديك وابنه عبد جاسر الديك من بلدة كفر الديك، إضافة إلى اعتقال المواطن عماد عساف من بلدة بديا غرب المحافظة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى حمزة جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، كما اعتقلت الشاب محمد أيمن أبو الهيجاء من بلدة اليامون، واعتقلت زوجة المواطن محمود العجاج من السيلة الحارثية، إلى جانب اعتقال الشاب مؤمن فايز القزعر للضغط على شقيقه لتسليم نفسه.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قاسم شريف نصار من قرية مادما جنوب المدينة.

وفي محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، وهم: محمد السنتريسي، محمد سمير حميدات، ومحمد الخباص.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إيهاب خالد إسماعيل من بلدة أرطاس.

يؤكد مكتب إعلام الأسرى أن اعتقال النساء والأطفال واستخدام سياسة الضغط على العائلات يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى