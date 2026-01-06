الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج البلاد

متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا من السفر خارج البلاد حتى تاريخ شهر مايو/ آيار المقبل.

وأمس الإثنين، أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، محاكمة رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن محكمة الاحتلال أجّلت محاكمة الشيخ صبري حتى 17/2/2026، للنظر في ملف محاكمته على خلفية لائحة اتهام تزعم "التحريض على الإرهاب".

وتعود لائحة الاتهام إلى عام 2022، على خلفية كلمات تعزية ألقاها في بيتي عزاء الشهيد عدي التميمي في القدس، والشهيد رائد خازم في جنين، إضافة إلى نعيه الشهيد القائد إسماعيل هنية خلال خطبة ألقاها في المسجد الأقصى عام 2024.