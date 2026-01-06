استطلاع في الليكود يكشف: نتنياهو يتصدَّر بفارق ساحق وكاتس الأوفر حظًّا في "سيناريو الخلافة"

ترجمة عبد الله الزطمة

كشف استطلاع رأي داخلي أُجري مطلع يناير/كانون الثاني 2026 بين أعضاء حزب الليكود النشطين عن استمرار الهيمنة شبه المطلقة لرئيس الحزب بنيامين نتنياهو، في عام يُعد انتخابيًا بامتياز، مقابل غياب منافس فعلي قادر على تهديد موقعه.

وأظهر الاستطلاع وفق ما نشر موقع "معاريف"، الثلاثاء، الذي أجراه الدكتور نمرود نير من معهد "أغام"، أن 80.4% من المشاركين يرون نتنياهو المرشح الأنسب لقيادة الليكود في الانتخابات المقبلة، بفارق كبير عن بقية الأسماء المطروحة، ما يعكس التفافًا داخليًا واسعًا حوله واستقرارًا، بل وتزايدًا، في مستوى الدعم مقارنة باستطلاعات سابقة.

في المقابل، تناول الاستطلاع فرضية عدم ترشح نتنياهو مستقبلًا. وفي هذا السيناريو، يتقدم وزير الحرب يسرائيل كاتس بوصفه المرشح الأوفر حظًا لخلافة قيادة الحزب، غير أن الفوارق المحدودة بينه وبين منافسين بارزين آخرين، مثل أمير أوحانا ونير بركات، تشير إلى سباق مفتوح دون خليفة محسوم حتى الآن.

كما أظهر الاستطلاع دعمًا واسعًا داخل الليكود لمسألة العفو عن نتنياهو، إذ أيد 75% من المستطلعة آراؤهم اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع العفو، مقابل 25% فضلوا انتظار قرار المحكمة.

وتفصيليًا: 77.8% يؤيدون عفوًا كاملًا وفوريًا دون شروط، 9.3% يؤيدون العفو تمهيدًا للذهاب إلى انتخابات، 7.6% يعارضون الترويج للعفو، 5.4% يؤيدون العفو مقابل اعتزال الحياة السياسية، وتشير هذه المعطيات إلى أن غالبية أعضاء الحزب تفضل حسم الملف سريعًا، دون ربطه باستقالة أو تسوية سياسية.

وأُجري الاستطلاع بين 1 و3 يناير/كانون الثاني 2026، وشمل 1223 عضوًا نشطًا في حزب الليكود حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، بعد التحقق من التسجيل وإزالة البيانات المكررة. ويتطابق التوزيع الديموغرافي للعينة مع خصائص الهيئة الناخبة في الحزب.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين