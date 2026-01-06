سُمع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس قرابة الساعة الثامنة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، لكن مصدرا مقربا من الحكومة قال إن إطلاق النار توقف وأصبح الوضع تحت السيطرة.

وقال المصدر إن إطلاق النار جاء بعد أن حلقت مسيرات مجهولة المصدر قرب القصر، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.

كما بينت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر الرئاسي.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من اختطاف القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، عقب هجوم عنيف على العاصمة كاراكاس.

