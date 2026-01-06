إصابات في قصف الاحتلال المنطقة الصناعية جنوبي لبنان

شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت المدينة الصناعية الواقعة في جنوب مدينة صيدا جنوبي لبنان،ما أدى لإصابة عاملين في المكان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة استهدفت المدينة الصناعية الواقعة في جنوب مدينة صيدا جنوبي لبنان، ووفق المعلومات الأولية، أسفرت الغارة عن إصابة جريحين من العمال في المنطقة الصناعية المستهدفة.

وخلال الساعات الماضية، قصف الاحتلال مبان سكنية في الجنوب والبقاع الغربي، والمناطق هي أنان بجزين، والمنارة وعين التنية في البقاع الغربي، وكذلك مبنى سكني في كفرحتى في قضاء صيدا.

وبحسب إحصائيات نشرتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إلى جانب بيانات رسمية لبنانية، فقد بلغ عدد الخروقات الإسرائيلية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري وبحري في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 340 لبنانياً وإصابة نحو 970 آخرين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين