بريطانيا... افتتاح سفارة دولة فلسطين في لندن

متابعة/ فلسطين أون لاين

افتتحت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، يوم الإثنين، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة أنهت سنوات من التمثيل المحدود في إطار بعثة، وذلك عقب اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأزاح سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط الستار عن اللوحة الرسمية لمقر السفارة، خلال حفل حضره مسؤولون بريطانيون ودبلوماسيون معتمدون، إلى جانب ممثلين عن الجالية الفلسطينية والعربية في المملكة المتحدة.

وأكد زملط أن افتتاح السفارة يمثل محطة تاريخية لشعب حُرم من حقه في تقرير المصير لعقود، مشددًا على أن تحويل البعثة إلى سفارة كاملة الصلاحيات يعكس تطورًا نوعيًا في المسار الدبلوماسي الفلسطيني، وثمرة نضال طويل ودعم شعبي بريطاني واسع للحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن السفارة ستكون بيتًا للفلسطينيين في بريطانيا وعنوانًا للعمل السياسي المشترك، مؤكدًا أن الاعتراف البريطاني يجب أن يترافق مع التزامات قانونية وأخلاقية، أبرزها وقف تصدير السلاح إلى "إسرائيل".