فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نبيل أبو جبر.. من مصائد الموت إلى انتكاسات الإصابة في غزة

مستوطنون يقتلعون نحو 150 شجرة زيتون في مسافر يطا

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

خروقات متواصلة... شهيدان في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين بخان يونس

جيش الاحتلال ينشر "الكتيبة التكتيكية" على الحدود مع مصر

بالأسماء.. 65 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

"أونروا" تبدأ العام الجديد بقرارات تقشفية وإقصائية ضد الموظفين

المركز الفلسطيني: 8 آلاف مفقود في غزة وسط تقاعس دوليّ

مخطط ترامب لإقامة "مناطق خضراء".. تهجير ناعم ينسجم مع تطلعات نتنياهو

"الرصاص العشوائي".. سلاح الاحتلال الذي يفتك بالنازحين في غزة

مستوطنون يقتلعون نحو 150 شجرة زيتون في مسافر يطا

05 يناير 2026 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتلعون نحو 150 شجرة زيتون في مسافر يطا
متابعة/ فلسطين أون لاين

 اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، وخربوا نحو 150 شجرة زيتون في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة: إن اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية في مسافر يطا تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الوتيرة والحدّة، في إطار محاولاتهم الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري، بعد ترحيل أصحابها عنها قسرًا.

وأوضح مخامرة أن المزارعين في خربة التبان تفاجأوا بتخريب وتكسير أكثر من 150 شجرة زيتون، تعود لكل من كايد محمد الحمامدة وأحمد محمود الحمامدة، إضافة إلى تقطيع أجزاء من السياج المحيط بالأرض.

وأشار إلى أن مجموعات من المستوطنين المسلحين، القادمين من بؤر استعمارية مختلفة في المنطقة، تنفذ جولات ليلية استفزازية، يُقدمون خلالها على الاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية البعيدة عن مساكن الأهالي.

المصدر / وكالات
#الخليل #مسافر يطا #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة