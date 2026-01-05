مستوطنون يقتلعون نحو 150 شجرة زيتون في مسافر يطا

متابعة/ فلسطين أون لاين

اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، وخربوا نحو 150 شجرة زيتون في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة: إن اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية في مسافر يطا تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الوتيرة والحدّة، في إطار محاولاتهم الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري، بعد ترحيل أصحابها عنها قسرًا.

وأوضح مخامرة أن المزارعين في خربة التبان تفاجأوا بتخريب وتكسير أكثر من 150 شجرة زيتون، تعود لكل من كايد محمد الحمامدة وأحمد محمود الحمامدة، إضافة إلى تقطيع أجزاء من السياج المحيط بالأرض.

وأشار إلى أن مجموعات من المستوطنين المسلحين، القادمين من بؤر استعمارية مختلفة في المنطقة، تنفذ جولات ليلية استفزازية، يُقدمون خلالها على الاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية البعيدة عن مساكن الأهالي.

المصدر / وكالات