عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

05 يناير 2026 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

 اقتحم مستوطنون، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 80 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم، وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي، ويتم الاقتحام عبر مجموعات بحماية سلطات الاحتلال وعلى فترتين؛ صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #تهويد القدس

