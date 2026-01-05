"الإعلاميين الفلسطينيين" يُدين جريمة اعتقال الاحتلال للصحفية إيناس إخلاوي

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين جريمة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية إيناس إخلاوي، فجر اليوم، عقب اقتحام منزلها في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ لحرية الصحافة واعتداء فاضح على الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد المنتدى في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين، ضمن محاولاته المستمرة لإسكات الرواية الفلسطينية، وطمس الحقيقة، ومنع توثيق جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ووفقًا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن نحو 55 صحفيًا فلسطينيًا يقبعون في سجون الاحتلال، كثير منهم رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، في مخالفة جسيمة للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المدنيين والصحفيين في أوقات النزاع.

وأشار المنتدى إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ أكتوبر 2023 عشرات الصحفيين، وارتكبت بحقهم انتهاكات متعددة شملت الاعتقال التعسفي، والاحتجاز المطوّل، ومنع التغطية الإعلامية، ومصادرة المعدات، في إطار حرب شاملة تستهدف الإعلام الفلسطيني باعتباره شاهدًا على الجرائم والانتهاكات.

وحمّل المنتدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفية إيناس إخلاوي، وعن حياة جميع الصحفيين المعتقلين في سجونه، مؤكدًا أن اعتقال الصحفيين جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من سياسة قمعية منظمة تستهدف حرية الصحافة.

وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافية إخلاوي، وعن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

ودعا المنتدى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين بحرية الرأي والتعبير، والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين