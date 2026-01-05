بينهم صحفية وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

05 يناير 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية من اقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل واعتقال عدد كبير من المواطنين، بينهم صحفية وطفل، إضافة إلى أسرى محررين.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية إيناس أخلاوي عقب اقتحام بلدة إذنا غرب المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان العبوة خلال اقتحام المدينة.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن العالول (15 عامًا)، وهو نازح من مخيم نور شمس، خلال اقتحام بلدة عنبتا، كما اعتقلت الشابين زيد فضل ضميري ومناضل عناية من ضاحية اكتابا شمال شرق المدينة.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح عياد عقب مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق المحافظة.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين صبح ويزيد صبح عقب مداهمة منازلهم في واد الفارعة جنوب المحافظة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان من المدينة، بينهم الأسير المحرر عبد الله ذياب.

وفي محافظة بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم عايدة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 مواطنًا.

بدوره، يحذر مكتب إعلام الأسرى من التصعيد الخطير في حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال، خاصة استهداف الصحفيين والأطفال والأسرى المحررين، ويؤكد أن ما يجري يمثل سياسة عقاب جماعي وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة #اقتحامات في الضفة

