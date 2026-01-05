"الأونروا": أكثر من 12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة "نزوح قسري" بالضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المحافظات الشمالية.

وأشارت الوكالة الأممية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى أن "أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة".

وذكرت أنها أطلقت في شباط/ فبراير 2025 برنامجا تعليميا طارئا للأطفال النازحين شمالي الضفة، لضمان استمرار تعليمهم، عبر مساحات تعليم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتقديم دعم نفسي واجتماعي.

وأوضحت "الأونروا" أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية، بدأت في مخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

وأسفرت هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات