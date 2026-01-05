فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الإعلاميين الفلسطينيين" يُدين جريمة اعتقال الاحتلال للصحفية إيناس إخلاوي

الجُرح الثاني والستون: تجهيز العرائس

الدفاع المدني بغزَّة يعلّق الاستجابة لإزالة أخطار المباني بسبب نفاد الوقود

بسبب المقاطعة وهجرة العقول.. أزمة غير مسبوقة تضرب البحث العلمي لدى الاحتلال

استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية

انتهاكاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

الإخفاء القسري في غزة.. خالد صبح وآلاف المفقودين بلا أثر

السرطان ينهش أجساد مرضى غزة مع استمرار إغلاق معبر رفح

شهيدان وإصابات جراء انهيار عمارة سكنية في مخيم المغازي

بصل لـ"فلسطين أون لاين": "الدفاع المدني" نفذ 12051 مهمة خلال 2025.. ودخلنا العام الجديد بملفات شائكة

"الأونروا": أكثر من 12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية

05 يناير 2026 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
...
نزوح الأطفال وعائلاتهم في الضفة الغربية جراء عدوان الاحتلال والطرد القسري للمواطنين من منازلهم في الضفة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة "نزوح قسري" بالضفة الغربية المحتلة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المحافظات الشمالية.

وأشارت الوكالة الأممية عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى أن "أكثر من 12 ألف طفل لا يزالون يعيشون حالة نزوح قسري في الضفة".

وذكرت أنها أطلقت في شباط/ فبراير 2025 برنامجا تعليميا طارئا للأطفال النازحين شمالي الضفة، لضمان استمرار تعليمهم، عبر مساحات تعليم مؤقتة، والتعليم عن بُعد، وتقديم دعم نفسي واجتماعي.

وأوضحت "الأونروا" أن نحو 48 ألف طفل فلسطيني يدرسون في مدارسها بالضفة الغربية.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية، بدأت في مخيم جنين، ثم توسعت إلى مخيمي نور شمس وطولكرم.

وأسفرت هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الضفة الغربية #النزوح القسري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة