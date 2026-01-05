طقس فلسطين الاثنين 5 يناير

فلسطين أون لاين

05 يناير 2026 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
...
غرق خيام النازحين وسط ظروف إنسانية صعبة جراء المنخفضات الجوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائما جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة والرياح شرقية معتدلة  الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

