شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد مواطنان لبنانيان، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي، جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة على طريق صفد البطيخ–الجميجمة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي شن غارة من مسيرة على سيارة بطريق عين المزراب الواقعة بين بلدتي خربة سلم وجميجمة، بقضاء بنت جبيل (في محافظة النبطية/ جنوب)، ومعلومات عن تسجيل إصابة".

من جهته، ادعى الجيش الإسرائيلي، مهاجمته عنصرا من "حزب الله" في بلدة "جميجمة" بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الهجوم جرى عبر طائرة مسيرة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين حيز التنفيذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تنفذ "إسرائيل" هجمات يومية على لبنان خاصة جنوب البلاد.

وقتلت "إسرائيل" أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق وقف إطلاق النار.

كما عمدت إلى خرق الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، وفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل)، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.