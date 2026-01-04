(3) شهداء في غزّة.. وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم شهيد جراء انهيار مبنى في مدينة خان يونس، إضافة إلى وصول 13 إصابة جديدة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر بلغت 420 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1184 إصابة، إلى جانب انتشال 684 جثمانًا.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 71386 شهيدًا و171264 إصابة، مؤكدة أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف وانهيار المباني وصعوبة الوصول إلى الضحايا.

وأشارت الوزارة إلى، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.