مستوطنون يسيجون أراضٍ في تقوع جنوب شرق بيت لحم

شرع مستوطنون، يوم الأحد، بتسييج أراضٍ في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها.

وأفاد مدير مجلس بلدي تقوع تيسير أبو مفرح لمرسلنا، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة "قنان شقير" شمال شرق البلدة، وشرعوا بتسييج أراضٍ بالأسلاك الشائكة مساحتها 15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون، تعود لمواطنين من عائلة العساكرة، ولا تبعد سوى عشرات الأمتار عن منازل المواطنين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية نفذ المستوطنون 621 اعتداء في الضفة الغربية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، أكثر من 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

المصدر / فلسطين أون لاين