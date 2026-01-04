الأرصاد تتوقع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

فلسطين أون لاين

04 يناير 2026 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
أطفال في غزة يلهون بين الركام في يوم شتوي مشمس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الأحد، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو صافياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

