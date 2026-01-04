استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في ترابين الصانع وفرض طوق على القرية

استشهد شاب فلسطيني، فجر الأحد، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القرية البدوية ترابين الصانع بمنطقة النقب المحتل، وذلك عقب إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب محمد حسين الترابين (35 عامًا)، ما أدى إلى استشهاده في المكان.

وتأتي هذه الجريمة مع تواصل حملة قوات الاحتلال في القرية حيث تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات وتحرر مخالفات وإصدار أوامر هدم لمبان منذ نحو أسبوعين، ناهيك عن عدة اقتحامات وجولات استفزازية نفذها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن الضحية "أقدم على تعريض القوة العاملة للخطر أثناء نشاطها، فأطلقت النار عليه"، وذلك أثناء اقتحام عناصرها للقرية لتنفيذ اعتقالات لما وصفتهم بـ"المشتبهين في أحداث ’تدفيع الثمن’ خلال الأيام الأخيرة".

وفي أعقاب ذلك، سارع بن غفير إلى إعلان "دعمه الكامل" لعناصر شرطة الاحتلال، معتبرا أن "كل من يعرض عناصر الشرطة ومقاتلينا للخطر يجب تحييده، ومن الجيد أن ما حدث هو كذلك. انتهت الأيام التي كان يتعرض فيها عناصر الشرطة للأذى والخطر من دون رد"، مضيفا وأضاف أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل ضد الخارجين عن القانون والمجرمين، من أجل فرض السيادة في النقب".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تظاهر الآلاف من أهالي النقب والمجتمع العربي بقرية ترابين الصانع، تنديدا بحصار واقتحامات بن غفير وقوات الاحتلال لها.

وتشهد قرية ترابين الصانع منذ نحو أسبوعين حصارا تفرضه قوات الاحتلال بدعوى "فرض السيادة والقانون"، في حين قام بن غفير باقتحامها ونفذ جولات استفزازية للأهالي فيها 3 مرات خلال الأسبوع المنقضي.

ويرى سكان القرية أن هذه الاقتحامات تهدف إلى تأجيج الأوضاع واستفزاز الأهالي، لخدمة أهداف سياسية وانتخابية لبن غفير.

المصدر / فلسطين أون لاين