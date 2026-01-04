غارات بريطانية فرنسية تستهدف منشأة لـ"تنظيم الدولة" في سوريا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الجوية البريطانية والفرنسية نفذت عملية مشتركة في وقت متأخر من لقصف مستودع أسلحة يشتبه في أن تنظيم الدولة في سوريا كان يستخدمه.

وأضافت الوزارة في بيان لها السبت "استخدمت طائراتنا قنابل موجهة من طراز بيفواي 4 لاستهداف العديد من الأنفاق المؤدية إلى المنشأة؛ وبينما يجري الآن تقييم مفصل للعملية، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه تم الاشتباك مع الهدف بنجاح، ولا يوجد خطر على المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت بريطانيا أن المنطقة كانت "خالية من أي سكن مدني" قبل الهجوم وأن جميع طائراتها عادت سالمة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "يظهر هذا العمل قيادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف جنبا إلى جنب مع حلفائنا لمنع أي عودة لداعش (الدولة الإسلامية) وأيديولوجياتهم الخطيرة والعنيفة في الشرق الأوسط".

وقالت بريطانيا إنها استخدمت طائرات مقاتلة من طراز تايفون إف جي آر 4 لقصف الهدف، مدعومة بناقلة تزويد بالوقود من طراز فوياجر.

يذكر أنه في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قُتل 3 أمريكيين هم عسكريان ومدني، وأصيب 3 عسكريين أمريكيين آخرين، إثر كمين نفذه مسلح من "تنظيم الدولة" في تدمر (وسط)، حسب "سنتكوم".

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية، في اليوم التالي حينها، القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، عقب هجوم تدمر.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"، وفق تدوينة لسفارة واشنطن بدمشق عبر منصة "إكس".

يُذكر أن التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن الحكومة السورية لم تكن طرفا فيه.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).

المصدر / وكالات