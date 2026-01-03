سقط صاروخ مجهول المصدر في محيط مطار المزة العسكري في دمشق، بحسب ما أورد الإعلام الرسمي السوري يوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عن مصدر أمني “سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري في دمشق، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية”.

وكانت وسائل إعلام محلية وسكان أفادوا عن سماع دوي انفجار في المنطقة.

وسمع دوي مشابه في محيط منطقة المزة الاثنين، قال الاعلام الرسمي إنه ناجم عن “تدريبات عسكرية”.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر دوي انفجارات جراء سقوط قذائف صاروخية، تعلن السلطات فتح تحقيق بشأنها، من دون تحديد هوية من يقف خلفها.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، أفادت سانا باستهداف محيط مطار المزة العسكري “بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية”.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيبت امرأة بجروح جراء قصف صاروخي استهدف منزلا في المنطقة. ونقلت سانا حينها عن مصدر عسكري إن الهجوم تم “بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة”، موضحا أن “الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة".

