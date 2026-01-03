مستوطنون يسرقون أغناماً من مسافر يطا ويلاحقون الرعاة في الأغوار

هاجم مستوطنون مسلحون، يوم السبت، مساكن المواطنين وحاولوا سرقة أغنامهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا مساكن المواطن خالد النعامين في خربة قواوبس في مسافر يطا، وداهموا حظيرة الأغنام وحاولوا سرقة اغنمهم، الا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.

وفي الأغوار الشمالية، لاحق مستوطنون، ظهر يوم السبت، الرعاة في منطقة جباريس. وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين لاحقت الرعاة، وقامت بالاعتداء على المواشي، وقتلت رأسا من الماشية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء المستوطنين قاموا أيضا بإطلاق الرصاص لترهيب الرعاة، وإجبارهم على ترك أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين