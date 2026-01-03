الصحة بغزة: 418 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء من بينهم شهيدان جديدان و شهيد واحد تم انتشاله من مناطق قصف سابق، و18 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 418، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,171، بينما بلغ إجمالي الانتشال 684 شهيدًا.

وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية الإبادة الجماعية على ثطاع غزة 71,384 شهيدًا، و171,251 إصابة.

وذكرت، أنه تم إضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26/12/2025 حتى 02/01/2026.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين