إنْ كنتم صادقين

كيف يمكن توفير المبلغ المالي المطلوب لإعادة تعمير قطاع غزة المنكوب ؟

يبلغ مجموع انتاج الدول الاسلامية النفطية او المنتجة للغاز (واغلبها دول عربية) حوالي 25 مليون برميل يوميا، المطلوب:

1- ان تتبرع كل دولة بإنتاج يوم واحد فقط في الشهر من انتاجها النفطي في سنة واحدة فقط ولمرة واحدة فقط ( اي يوم كل شهر وهو ما يعني 12 يوم في السنة ،وهو ما يعادل 3.3% من ايام السنة)

2- ذلك يعني:12 يوم x 25 مليون (الانتاج اليومي لكل الدول الاسلامية النفطية)= 300 مليون برميل.

3- سعر البرميل في السوق الدولي الآن هو حوالي 60 دولار للبرميل

4- 300 مليون x 60 دولار سعر البرميل حاليا في الاسواق الدولي = 18 مليار دولار

5- مجموع الانفاق العسكري العربي حاليا حوالي 165 مليار دولار

6- لو خفضت كل دولة 10% من اجمالي انفاقها العسكري ولسنة واحدة فقط ولمرة واحدة ،فان ذلك يعني حوالي 16.5 مليار دولار.

7- مجموع الانفاق العسكري للدول الاسلامية غير العربية يصل الى حوالي 115 مليار دولار

8- لو خفضت الدول الاسلامية غير العربية(تركيا وايران وباكستان واندونيسيا...الخ وهي 33 دولة اسلامية) بنفس النسبة ،فهذا يعني توفير 11.5 مليار دولار.

9- ذلك يعني 18 مليار من النفط +16.5 مليار من الانفاق العسكري العربي+ 11.5 مليار من الانفاق العسكري الاسلامي غير العربي= 46 مليار دولار.

10- إن اغلب التقديرات تشير الى ان اعادة اعمار غزة يتراوح بين 50 (اغلب الخبراء) و 70 مليار (الامم المتحدة)

11- ذلك يعني ان ال 46 مليار دولار تساوي ما بين 92% من المطلوب الى حوالي 66%.

12- ولو اضفنا وبنفس المنهجية الانتاج العربي من الغاز (حوالي 95 مليار دولار) لارتفعت النسبة قليلا.

ملاحظات:

1- لو اضفنا التبرعات الشعبية من المجتمع الاسلامي(اكثر من 2 مليار نسمة) + تبرعات المجتمع الدولي (من دول غربية وآسيوية وهيئات خيرية واوقاف اسلامية ) سيتم سداد العجز.

2- ان تخفيض الانفاق العسكري العربي سيخفف من آثار التبرعات من تخفيض النفط ، فهناك دول عربية خفضت من انفاقها العسكري في بعض السنوات سابقا ولم يترتب عليها اية نتائج سلبية عسكرية.

3- ان الذي يستعد لاستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة او يهدي الرئيس الامريكي طائرة بقيمة نصف مليار لن يؤثر عليه التبرع بانتاج النفط او الغاز لعدد قليل جدا من الايام .

4- لو حسبنا قيمة المطلوب لاعادة اعمار غزة قياسا لاجمالي الناتج المحلي العربي فهو:

أ‌- الناتج المحلي العربي(الاسمي-Nominal) هو 3.6 تريليون دولار(اي ان المطلوب لغزة هو حوالي 1.3% فقط من الناتج المحلي العربي لعام واحد).

ب‌- الناتج المحلي العربي(المعادل الشرائي-Purchasing power parity) هو 9.6 تريليون دولار، المطلوب لغزة يساوي 0.52% من الناتج العربي.(فلو اخذنا بالرقمين يكون المعدل هو 0,91% من الناتج العربي،اي اقل من واحد بالمئة.)

بقي شرط واحد : " وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ"..علمها عند ربي..

المصدر / فلسطين أون لاين