طقس فلسطين الجمعة 2 يناير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو غائما إلى غائم جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

