الحكومة اليمنية تفرض قيودًا على الطيران مع الإمارات وسط تصاعد التوترات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد مصدر حكومي يمني، الخميس، بأن الحكومة اليمنية قررت فرض قيود على حركة الطيران من الإمارات وإليها، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الخلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي أن القيود الجديدة شملت الرحلات المتجهة من أبو ظبي ودبي وإليهما، وتهدف إلى احتواء حالة التصعيد القائمة في اليمن، مؤكّدًا أن الإجراءات دخلت حيّز التنفيذ.

في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه للقرار، إذ نقلت رويترز عن وزير النقل في المجلس رفضه الامتثال للإجراءات الجديدة، وإصداره تعليمات بوقف جميع الرحلات الجوية من مطار عدن وإليه.

وفي بيان رسمي، استنكر وزير النقل التابع للمجلس الانتقالي ما وصفه بـ”الإجراءات المفاجئة”، مشيرًا إلى تلقيه مذكرة من تحالف دعم الشرعية تقضي بإخضاع الرحلات الخارجية للتفتيش في مطار جدة، قبل أن يُبلّغ لاحقًا باستمرار الآلية السابقة للرحلات، باستثناء الرحلات القادمة من الإمارات أو المتجهة إليها.

توتر ميداني في سقطرى

وفي سياق متصل، قال الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية، فياض النعمان، إن ما يحدث في أرخبيل سقطرى يمثل “تمردًا جديدًا” من قبل محافظ الأرخبيل التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح النعمان أن قوات التحالف بقيادة السعودية وجهت إنذارًا بإخلاء المواقع العسكرية والمناطق التي تتواجد فيها القوات الإماراتية، تنفيذًا لقرارات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تقضي بتسليم المنفذين البحري والجوي، إلا أن محافظ سقطرى، بحسب قوله، قام بنشر مدرعات وقوات عسكرية في ميناء سقطرى ومطارها.

كما أشار إلى وصول سفينة إماراتية إلى غاطس الميناء تحمل حاويات مغطاة، قال إنها تحاول تفريغها وتسليمها لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في الأرخبيل.