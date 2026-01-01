إصابة 12 شخصا جراء انفجار في الناصرة ليلة رأس السنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب 12 شخصًا، بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع ليل الأربعاء–الخميس داخل محل تجاري في مدينة الناصرة، تزامنًا مع ليلة رأس السنة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان وإثارة حالة من الذعر.

وأفادت شرطة الاحتلال، بأن أسباب الانفجار ما تزال مجهولة، مؤكدة فتح تحقيق في ملابساته بعد تلقي بلاغ عن دوي انفجار أعقبه حريق. وجرى إجلاء المصابين بإصابات متفاوتة، فيما لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية.

من جهتها، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وتنفيذ عمليات تمشيط، وأكدت لاحقًا السيطرة الكاملة على النيران وعدم وجود عالقين داخل المبنى.