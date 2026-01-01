فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناديا الفيصلي والوحدات والمعلق دراجي ينعون الشهيد "أبو عبيدة"

حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح قادة كتائب القسام

القوارض تفاقم معاناة النازحين ومخاوف من تسببها بأمراض خطيرة

إصابة 12 شخصا جراء انفجار في الناصرة ليلة رأس السنة

بطالة 80% وفقر يتجاوز 95%.. مؤشرات انهيار اقتصاد غزة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

خروقاتٌ الاحتلال متواصلة... شهيد طفل برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

تطور مفاجئ في انتقال صلاح للدوري السعودي

طلبة غزة يناشدون بفتح المعابر للالتحاق بجامعاتهم

سحب تراخيص المنظمات الدولية.. استكمال مسلسل الإبادة الجماعية

إصابة 12 شخصا جراء انفجار في الناصرة ليلة رأس السنة

01 يناير 2026 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
...
إصابة 12 شخصًا جراء انفجار في الناصرة ليلة رأس السنة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أُصيب 12 شخصًا، بينهم اثنان بحالة خطيرة، جراء انفجار وقع ليل الأربعاء–الخميس داخل محل تجاري في مدينة الناصرة، تزامنًا مع ليلة رأس السنة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان وإثارة حالة من الذعر.

وأفادت شرطة الاحتلال، بأن أسباب الانفجار ما تزال مجهولة، مؤكدة فتح تحقيق في ملابساته بعد تلقي بلاغ عن دوي انفجار أعقبه حريق. وجرى إجلاء المصابين بإصابات متفاوتة، فيما لا تزال التحقيقات في مراحلها الأولية.

من جهتها، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق وتنفيذ عمليات تمشيط، وأكدت لاحقًا السيطرة الكاملة على النيران وعدم وجود عالقين داخل المبنى.

 

#الناصرة #رأس السنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة