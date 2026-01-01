خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النَّار، عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتفق إليها، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين ويهدد المنظومة الصحية في قطاع غزة.

أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في منطقة العبارة شرقي مدينة حمد السكنية وتقطع شارع صلاح الدين شرقي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مروحية "أباتشي" النار شمالي رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فينا أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي مدينة غزة فجر اليوم، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي حي التفاح شرقي المدينة.

ويواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتكبت نحو 969 خرقا، وقتلت أكثر من 418 فلسطينيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الجماعية في غزة واستمرت لعامين، ما يزيد عن 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين