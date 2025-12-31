جيش الاحتلال يعتزم هدم مباني في مخيم نور شمس

ترجمة عبد الله الزطمة/ فلسطين أون لاين

يعتزم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، هدم مباني في مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم، في خطوة أعلن عنها قبل أسبوعين ونصف.

ووفقاً لمحافظ طولكرم، أصبحت نحو 100 عائلة بلا مأوى، مؤكدًا أن الهدم يمثل "انتقاماً" من الفلسطينيين.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فقد ادعى الجيش أن الهدم يأتي لأسباب عملياتية، زاعمًا إلى أن المخيمات المكتظة تُستخدم من قبل عناصر مسلحة لبناء بنية تحتية للعمليات "الإرهابية"، بما في ذلك مختبرات ومخابئ، وأن إزالة المباني تعزز حرية حركة القوات وتحميها.

وقد رُفض الالتماس الفلسطيني ضد الهدم من قبل المحكمة، ما أدى إلى تنفيذ العملية بعد تأجيلها بسبب جلسة الاستماع والأحوال الجوية.

ويُذكر أن هذه المباني الجديدة تنضم إلى 74 مبنى سبق هدمها خلال الأشهر الماضية، ضمن حملة واسعة للجيش في شمال الضفة، في سياق مواجهة النشاطات المسلحة داخل المخيمات.