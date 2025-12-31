مسؤول تركي يدعو للمشاركة في مسيرة مرتقبة للتضامن مع فلسطين

دعا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، أمس الثلاثاء، مواطني بلاده لدعم مسيرة مرتقبة في إسطنبول الخميس المقبل، للمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، حول مسيرة تنظمها منصة "الإرادة الوطنية" و"تحالف الإنسانية" في الأول من يناير/كانون الثاني على جسر غالاطة وسط إسطنبول، للمطالبة بوقف المذبحة في فلسطين.

وقال دوران إن المسيرة ستنظم للمرة الثالثة بمشاركة ما يقرب من 400 منظمة تركية غير حكومية.

وأضاف: "سنلتقي على جسر غالاطة كي لا نبقى صامتين أمام المأساة الإنسانية في غزة، ولترك بصمة للإنسانية والعدالة والتاريخ".

وأردف: "الوقوف في وجه الاضطهاد والظلم، وإظهار التضامن مع المظلومين، هو أحد متطلبات الإنسانية، وهذه المسيرة دعوة قوية للعدالة والرحمة وقيمنا الإنسانية المشتركة".

وختم دوران بالقول: "كل خطوة على جسر غالاطة سيتردد صداها كصوت للضمير في أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك شاركوا مطلع العام الجاري في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة وسط إسطنبول، نظمتها "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا".

وعقب صلاة الفجر، انطلقت المسيرة التي حملت اسم "الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة على إسرائيل" من مساجد آيا صوفيا، وأمين أونو، والسلطان أحمد، والسليمانية نحو جسر غالاطة.

وردد المشاركون هتافات وتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني، وذلك بالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي شنت "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء وتدميرا هائلا في البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين