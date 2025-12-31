قصف إسرائيلي وانتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطين أون لاين

31 ديسمبر 2025 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في منازل المواطنين بغزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شن غارات جوية أخرى على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي، بوصول إصابة بنيران طائرة مسيرة قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق جنوب شرقي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا سكنيًا في شرق مخيم جباليا، وتحديدًا في شارع العجارمة ضمن ما يُعرف بـ“المنطقة الصفراء”، ما أدى إلى انفجارٍ عنيف هزّ المكان وأثار حالة من الهلع في صفوف السكان القريبين من الموقع المستهدف.

وأفاد شهود عيان بأن شدة الانفجار تسببت في تطاير الشظايا والكتل الإسمنتية لمسافات بعيدة، حيث وصلت إلى المدارس التي تؤوي نازحين قرب بركة أبو راشد، وامتدت أيضًا إلى منطقة الفالوجا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المواطنين حتى اللحظة.

وخرق الاحتلال الاتفاق 969 مرة حتى الأحد الماضي، ما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيا، وإصابة ألف و141، واعتقال 45 آخرين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكما ينتهك الاحتلال البروتوكول الإنساني من الاتفاق، بمواصلة إغلاق المعابر ومنع دخول الكميات المُتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء والبيوت المتنقلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

