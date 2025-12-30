شهيد بإطلاق جيش الاحتلال النار على مركبة جنوب نابلس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب وأُصيب أربعة آخرون، مساء الثلاثاء، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة فلسطينية بين بلدتي عينابوس وعوريف جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل ثلاث إصابات خطيرة في البداية، قبل أن يعلن لاحقًا عن التعامل مع شهيد وأربع إصابات، ونقل مصابين إلى مستشفى رفيديا، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى أحد المصابين لفترة.

وأظهر توثيق مصوّر اشتعال المركبة بعد انقلابها، إثر إصابة من بداخلها برصاص الاحتلال.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال قتل فلسطيني بزعم "محاولة دهس قوة عسكرية" في المنطقة، مدعيًا عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وفي سياق متصل، أُصيب فلسطيني بجروح في بلدة عوريف بعد استهدافه بقنبلة صوت خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، كما اقتحمت القوات قرية عراق بورين وجابت شوارعها في جولة استفزازية.