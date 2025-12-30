الصِّحَّة بغزَّة تحذِّر من انتشار مرض جديد... ماذا نعرف عن "ليبتو سبيروز"؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت من مخاوف جدية بشأن ظهور مرض جديد يُعرف باسم "ليبتو سبيروز" بين النازحين، عقب تسجيل خمس إصابات مؤكدة جنوبي القطاع.

وأوضح زقوت، في تصريح صحافي، تابعته "فلسطين أون لاين"، يوم الثلاثاء، أن أربع حالات من المصابين لا تزال ترقد في أقسام العناية المركزة، لافتًا إلى أن الاشتباه بانتشار المرض جاء بعد موجة الفيضانات التي شهدها القطاع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبيّن أن المرض يُرجّح انتقاله عبر بكتيريا وصلت إلى المياه الملوثة نتيجة اختلاطها ببول فئران مصابة، قبل أن تنتقل العدوى إلى الأطفال والنساء وكبار السن من خلال الجروح أو التشققات الجلدية.

وأشار إلى أن أبرز أعراض المرض تشمل ارتفاعًا مفاجئًا وشديدًا في درجة الحرارة، وآلامًا حادة في العظام، والتهابًا في لحمية العين، إضافة إلى اصفرار الجلد في المراحل المتقدمة.

ولفت زقوت إلى أن الطواقم الطبية اشتبهت بدايةً بارتباط الحالات بالتهاب الكبد الوبائي بسبب الاصفرار، غير أن وجود إصابات سابقة بالكبد الوبائي لدى بعض المرضى دفع الأطباء للترجيح بأن السبب هو “ليبتو سبيروز”.

وأكد أن المرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص إلى آخر، إلا أن البيئة الحالية في قطاع غزة، مع انتشار الفئران، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وتكرار الفيضانات، تهيئ لزيادة أعداد الإصابات.

وحذّر من أن غياب أجهزة الفحص المخبرية اللازمة قد يؤدي إلى تفشٍ أوسع للمرض بين النازحين، ويحول دون التشخيص المبكر، ما يعرّض المرضى لمضاعفات خطيرة كالفشل الكلوي والتهاب الكبد.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالات المسجلة، وأُخذت عينات للفحص، إلا أن التشخيص النهائي لم يُحسم حتى الآن بسبب نقص الإمكانيات والخبرات.

ماذا نعرف عن وباء "ليبتو سبيروز"؟

ليبتو سبيروز هو مرض بكتيري تسببه بكتيريا تُعرف باسم Leptospira، ويُصنّف ضمن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إذ تنتقل العدوى من الحيوانات المصابة إلى البشر في ظروف بيئية محددة.

ينتقل المرض في الغالب عبر ملامسة المياه أو التربة الملوثة ببول حيوانات مصابة، خصوصًا القوارض مثل الفئران. وتدخل البكتيريا إلى جسم الإنسان عبر الجروح أو التشققات الجلدية، أو من خلال الأغشية المخاطية للعين والفم، ولا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، أي أنه غير معدٍ بشريًا.

ينتشر ليبتو سبيروز بشكل أكبر في البيئات التي تعاني من تدهور صحي وبيئي، مثل المناطق التي تشهد فيضانات وأمطارًا غزيرة، واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وانتشار القوارض، وضعف أنظمة النظافة العامة، وهو ما يجعل مناطق النزوح والكوارث والحروب بيئة خصبة لانتشاره.

الأعراض

تبدأ غالبًا بشكل مفاجئ، وتشمل :

حمى شديدة وارتفاع حاد في الحرارة

صداع وآلام قوية في العضلات والعظام

احمرار أو التهاب في العين

غثيان وقيء

في الحالات المتقدمة: اصفرار الجلد والعينين (يرقان )

لماذا هو خطير؟

إذا لم يُشخَّص ويُعالج مبكرًا، قد يؤدي إلى :

فشل كلوي

التهاب الكبد

نزيف داخلي

التهاب السحايا

وقد يكون مميتًا في بعض الحالات الشديدة

العلاج

يُعالج بـ المضادات الحيوية

التشخيص المبكر أساسي لتفادي المضاعفات

الحالات الشديدة تحتاج إلى دخول المستشفى والعناية المركزة

ماذا يعني انتشاره في غزة؟

انتشار مرض "ليبتو سبيروز" في غزة، في ظل الحرب، يعكس انهيارًا خطيرًا في البيئة الصحية نتيجة اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الأمطار، وانتشار الفيضانات والقوارض، وتكدّس النفايات، وهي ظروف مثالية لانتقال الأمراض المرتبطة بالمياه، خاصة في مناطق النزوح المكتظة.

كما يشكّل المرض خطرًا مضاعفًا بسبب نقص الإمكانيات الطبية، وضعف القدرة على التشخيص المبكر، واستنزاف المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها، ما يهدد بارتفاع أعداد الإصابات وتفاقمها، ويؤكد أن آثار الحرب تحوّلت إلى أزمة صحية تهدد حياة المدنيين، لا سيما الأطفال وكبار السن.