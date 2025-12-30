ترامب يطالب نتنياهو بتغيير سياسة الضفة الغربية ويوافق على المرحلة الثانية من خطة غزة

فلسطين أون لاين

30 ديسمبر 2025 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
ترجمة عبد الله الزطمة

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال قمة في منتجع مارالاغو بفلوريدا بـ"تغيير السياسة في الضفة الغربية" وتجنب الإجراءات الاستفزازية، وسط مخاوف من تصعيد قد يهدد تنفيذ اتفاق غزة وتوسيع ما تسمى "اتفاقيات أبراهام".

ووفقًا لما نشره موقع "كان" العبري، يوم الثلاثاء، فقد أثار ترامب وفريقه قضايا تتعلق بعنف المستوطنين، والوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وتوسع المستوطنات، مؤكدين على ضرورة تعديل المسار لاستعادة علاقات "إسرائيل" مع أوروبا.

وبحسب البيان المشترك، تعهد نتنياهو بالتحرك تجاه عنف المستوطنين، وأبدى استعداده للمضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة التعافي في غزة، كما وافق على استئناف المحادثات مع سوريا بشأن ترتيبات أمنية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
