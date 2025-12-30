إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

أصيب شاب، صباح يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، وجري نقله إلى المستشفى.

وتشهد الرام إصابات متكررة في صفوف المواطنين جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط على الشبان والعمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في ظل إجراءات مشددة وملاحقات يومية تهدد حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني فقدوا مصدر رزقهم منذ 7 أكتوبر عام 2023، ومعدلات البطالة تجاوزت 50% في الضفة الغربية، وبلغت نحو 44% في المناطق المحاصَرة، خاصة في المناطق الأكثر استهدافًا بالحواجز العسكرية والمناطق المغلقة- حسب ما أفاد به الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كما استشهد 44 عاملا وأصيب مئات العمال بسبب استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي في الورش التي يعملون بها، أو عند ملاحقتهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، وقرب جدار الفصل والتوسع العنصري، مع اعتقال أكثر من 34 ألف عامل خلال الأشهر الـ26 الماضية.