طائرة نتنياهو إلى الولايات المتحدة تعبر أجواء 3 دول أعضاء بالجنائية الدولية

كشفت بيانات طيران أن الطائرة التي أقلّت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مرّت عبر أجواء 3 دول موقّعة على نظام روما الأساسي، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووفق بيانات موقع "فلايت رادار"، فإن طائرة "جناح صهيون" التي تقلّ نتنياهو، الصادر بحقه أمر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، غادرت "إسرائيل" في ساعات الصباح ووصلت إلى المحيط الأطلسي.

وسلكت الطائرة مساراً مختلفاً عن ذلك الذي استخدمه نتنياهو في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما توجّه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورغم صدور قرار توقيف بحق نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية، فإن الطائرة مرّت عبر أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي، قبل وصولها إلى المحيط الأطلسي.

وكان نتنياهو في زياراته السابقة يتجنّب دخول أجواء عديد من الدول خشية الاعتقال، إلا أنه خلال توجهه إلى نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي استخدم المجالين الجويين لليونان وإيطاليا، ولم يدخل الأجواء الفرنسية.

ففي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في قطاع غزة.