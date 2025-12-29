فلسطين أون لاين

بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

29 ديسمبر 2025 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
اقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى

 اقتحم مستوطنون، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

ووثقت محافظة القدس في تقريرها الشهري، اقتحام  4,266 مستوطنًا المسجد الأقصى، إلى جانب دخول 15,220 شخصًا آخرين تحت غطاء ما يُسمى بـ "السياحة"، خلال الشهر الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

المصدر / وكالات
