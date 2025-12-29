فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: عدم توفر الوقود يعرقل استجابة طواقمنا لنداءات الاستغاثة

صحفية ألمانية تكشف تعرضها للاغتصاب في سجون الاحتلال

بينهم طفل وأسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

بين الأمواج ولسعات البرد.. أم تشعل النار لتبقي أطفالها أحياء

"أرض الصومال".. اعتراف صهيوني يخدم مخططًا غربيًّا ويستهدف فلسطين ووحدة المنطقة

كشف مستفيدي الغاز في قطاع غزة.. بالأسماء ورابط الفحص

أرقام مفزعة وراء تقارير أممية ودولية بشأن الجوع في غزة

الشتاء يفاقم أزمات المواصلات ويعطل حياة المواطنين في غزة

مركز: القضاء الإيطالي يستند إلى وثائق إسرائيلية ضدّ متضامنين مع القضية الفلسطينية

إصابة مواطن جراء صدم آلية للاحتلال مركبته في طولكرم

إصابة مواطن جراء صدم آلية للاحتلال مركبته في طولكرم

29 ديسمبر 2025 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
...
آلية عسكرية للاحتلال صدمت مركبة مواطن في مدينة طولكرم

 أُصيب مواطن بجروح، مساء أمس الأحد، جراء صدم آلية عسكرية للاحتلال مركبته في مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن آلية للاحتلال صدمت مركبة المواطن فادي مروح أثناء مروره في شارع جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حضرت إلى مكان الاصطدام، وأجرت عملية تمشيط.

وتشهد مدينة طولكرم على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال التي تجوب شوارعها الرئيسة بسرعات عالية، لا سيما في الاتجاه المؤدي إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي كثير من الأحيان بعكس اتجاه السير، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

المصدر / وكالات
#طولكرم #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صدم مركبات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة