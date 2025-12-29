إصابة مواطن جراء صدم آلية للاحتلال مركبته في طولكرم

أُصيب مواطن بجروح، مساء أمس الأحد، جراء صدم آلية عسكرية للاحتلال مركبته في مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن آلية للاحتلال صدمت مركبة المواطن فادي مروح أثناء مروره في شارع جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال حضرت إلى مكان الاصطدام، وأجرت عملية تمشيط.

وتشهد مدينة طولكرم على مدار الساعة تحركات مكثفة لآليات الاحتلال التي تجوب شوارعها الرئيسة بسرعات عالية، لا سيما في الاتجاه المؤدي إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي كثير من الأحيان بعكس اتجاه السير، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

المصدر / وكالات