الاحتلال يعتقل مواطنًا شمال الخليل ويصعّد اقتحاماته في الضفة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مواطنًا خلال اقتحامها بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، في وقت تواصلت فيه الاقتحامات والاعتداءات في عدة مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت المواطن محمود أبو عياش عقب اقتحام أحد المحال التجارية، كما شرعت بتجريف قطعة أرض في منطقة القرن، بهدف توسيع شارع استيطاني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة في مسافر يطا جنوب الخليل، استهدفت منازل الأشقاء مجد ومحمد ورشاد ومعاذ ووعد، إضافة إلى منزل والدهم فضل عمور.

وتخللت الحملة أعمال تخريب واسعة وتحطيم لمحتويات المنازل، إلى جانب سرقة أكثر من 10 آلاف شيقل ومصاغ ذهبي، كما اعتدى الجنود بالضرب على عدد من أفراد العائلة، واحتجزوا بعضهم وأخضعوهم لتحقيق ميداني.

وفي تطور متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، منطقة القرن في بلدة بيت أُمّر، فيما داهمت قوة أخرى قرية يبرود شرق رام الله.

وامتدت اقتحامات الاحتلال إلى المنطقة الشرقية من نابلس، بالتزامن مع اعتداءات نفذها جنود الاحتلال ومستعمرون بحق سكان خربة يانون قرب بلدة عقربا جنوب نابلس.