الإعلام الحكومي يوثق 969 خرقا للاحتلال و418 شهيدا خلال 80 يوما

28 ديسمبر 2025 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
20 مواطنا استشهدوا جراء المنخفضات الجوية وانهيار مباني متضررة من حرب الإبادة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال 80 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار، 969 خرقا أسفرت عن 418 شهيدا و1141 مصابا، إضافة إلى 45 حالة اعتقال غير قانوني، في وقت يواجه فيه قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية تنذر بالموت البطيء للسكان.

وأوضح المكتب في بيان اليوم الأحد، أن هذه الانتهاكات الممنهجة ترافقت مع تعطيل إدخال المساعدات، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 19,764 شاحنة من أصل 48,000 شاحنة كان يفترض دخولها، بمتوسط 253 شاحنة يوميًا فقط من أصل 600 شاحنة مقررة، بنسبة التزام لا تتجاوز 42%.

وفيما يتعلق بالوقود، أشار إلى أن ما دخل خلال الفترة ذاتها 425 شاحنة وقود فقط من أصل 4,000 شاحنة يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا بدلًا من 50 شاحنة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام تقارب 10%.

وحذر المكتب مجددا من تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة وغير المسبوقة في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، بالتزامن مع المنخفضات الجوية وبداية فصل الشتاء.

وأضاف أن هذه الظروف أسفرت عن انهيار 49 منزلا ومبنىً كانت متضررة سابقا، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا نتيجة المنخفضات الجوية وانهيار المباني السكنية فوق رؤوس ساكنيها، مؤكدًا أن استمرار هذا الواقع يضاعف المخاطر على حياة مئات آلاف النازحين.

