وفاة طفل سقط في بئر مياه عميقة شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع، وفاة طفل سقط في بئر مياه بمنطقة السودانية شمالي قطاع غزة، حيث فشلت جهود إنقاذه والتي استمرت لساعات.

وقالت مصادر محلية إن الطفل يدعى "عطا مأمون مي"، وسقط في بئر مياه عميق على شارع الرشيد بالقرب من مفترق السودانية. وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني عثرت على الطفل بعد نحو ست ساعات من البحث المتواصل.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني إن طواقمه تحاول إنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي قطاع غزة، مستخدمة وسائل بدائية، في ظل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث طواقم الدفاع المدني وهي تخوض في مياه موحلة داخل حفرة ضيقة غمرتها الأتربة، معتمدة على المصابيح اليدوية وأجسادها للوصول إلى عمق البئر، في سباق مع الوقت وسط ظروف بالغة الخطورة.

وتجري عملية الإنقاذ في ظل أوضاع إنسانية صعبة يشهدها قطاع غزة، نتيجة الدمار الواسع ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لعمليات الطوارئ، خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية.

وعلى مدار عامين من الحرب، فقد جهاز الدفاع المدني معظم معداته وآلياته بفعل القصف، وباتت طواقمه تعتمد على ما تبقى من سيارات متهالكة ومعدات بسيطة لا تواكب حجم الكوارث المتلاحقة في القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها "إسرائيل" في 7 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين