زيلينسكي يشترط وقف النار للاستفتاء على خطة السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إمكانية طرح خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستفتاء الشعبي في عموم البلاد، شريطة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

جاء ذلك في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري، قبيل لقائه المرتقب الأحد مع نظيره ترامب في ولاية فلوريدا.

وأوضح أن هدف لقائه مع ترامب يتمثل في استثمار التقدم المحرز حتى الآن لوضع إطار زمني وخطة واضحة لإنهاء الحرب الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى تحقيق تقدم مهم فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، وأن النقاش لا يزال قائما بشأن مدة الاتفاق، إذ اقترحت الولايات المتحدة اتفاقا أمنيا لمدة 15 عاما قابلا للتجديد، في حين ترى كييف أن البلاد بحاجة إلى مدة أطول من ذلك.

وأكد زيلينسكي استعداد بلاده لطرح خطة السلام على الاستفتاء، مضيفا "إلا أن هذا الإجراء يحمل معه تحديات سياسية ولوجستية وأمنية جسيمة".

وذكر أن إجراء الاستفتاء لن يكون ممكنا إلا في حال قبول روسيا بوقف لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوما.

ولفت إلى أن عدم تمكن المواطنين من التوجه إلى صناديق الاقتراع بسبب المخاوف الأمنية سيجعل شرعية الاستفتاء محل جدل، قائلا إن "عدم إجراء استفتاء بهذه الحالة أفضل من إجرائه".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

المصدر / الأناضول