مستوطنون يقتحمون تجمع المالح في الأغوار الشمالية

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، تجمع المالح في الأغوار الشمالية وشرعوا بالاعتداء على المواطنين.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس نضال عودة، بتلقيهم بلاغا عن إصابة طفل جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب.

وأضاف أن قوات من جيش الاحتلال في المنطقة برفقة المستوطنين عملت على منع وصول سيارة الإسعاف إلى المكان.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم المتكررة للتجمع، بهدف الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك مساكنهم والرحيل عنها

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بشرقي القدس، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وتشهد الضفة الغربية تشهد تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين، ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد نفّذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة، استهدفت الأهالي وممتلكاتهم، في ظلّ تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الداعية لتوفير الحماية للمستوطنين وتسهيل أعمالهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، أكثر من 1103 فلسطينياً، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

المصدر / فلسطين أون لاين