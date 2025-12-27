اختتام بطولة القدس للجوجيتسو بمشاركة 10 أندية

نظم الاتحاد الفلسطيني للجوجيتسو، بطولته المركزية التي أقيمت تحت اسم القدس، وجرت أحداثها في الصالة الرياضية لجامعة بيرزيت.

وشارك في البطولة نحو 250 لاعباً ولاعبةً، من مختلف فئات العمرية، مثلوا 10 أندية منضوية تحت مظلة الاتحاد من المحافظات الشمالية.

واتسمت المنافسات في كافة مراحلها وفئاتها بالتنافسية والندية، حيث أديرت المباريات وفق القوانين والأنظمة المتبعة، بهدف ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.

وهدفت البطولة إلى الحفاظ على فعالية ونشاط اللعبة على الساحة المحلية، خاصة في ظل الظروف الراهنة ومع اقتراب ختام الموسم، بما يعطي جميع اللاعبين واللاعبات الفرص للعب والتنافس واكتساب الخبرة اللازمة.

وأكد رئيس الاتحاد غسان أبو مطر، أهمية استمرارية تنظيم الأنشطة الفنية التي تستهدف جميع الفئات من اللاعبين، من أجل تطويرهم والارتقاء بمستوى أدائهم الفني، وثمّن جهود كافة القائمين على النشاط من كوادر الاتحاد.

وشكر رعاة البطولة، وهم شركة جوال، بنك فلسطين، وجامعة بيرزيت، مشيداً بتعاون جميع الشركاء ومساهمتهم في إنجاح أنشطة الاتحاد.

بدوره، لفت رئيس اللجنة الفنية أحمد خفش، إلى أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد والدائرة الفنية للاطلاع على المستوى العام للاعبين، واختيار النخبة منهم، والتحضير للاستحقاقات المقبلة.

وشدد على أن الاتحاد ماضٍ في تنفيذ أجندته رغم التحديات الراهنة، بالتعاون مع جميع مكونات اللعبة والشركاء من مختلف الهيئات والمؤسسات.

