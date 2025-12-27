فتح باب تسجيل أيتام بمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH

أعلنت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية IHH فتح باب تسجيل للأيتام في قطاع غزة.

آلية التواصل:

- طلبات تسجيل الأيتام من خلال التواصل على (رقم الواتس +972592911282)

الأوراق الثبوتية اللازمة:

1- صورة طولية لليتيم

2- شهادة ميلاد اليتيم من 2010 الى 2025

3- شهادة وفاة الأب أو إثبات وفاة

4- هوية الأم مرفقة معها سلب الهوية (في حال وفاة الأم مطلوب شهادة وفاة الأم وهوية الوكيل وما يثبت وصيته على الأيتام (حجة الوصاية أو الحضانة) ).

مع مراعاة ارسال البيانات التالية

1 سبب الوفاة

2- عمل الأب المتوفى

3- عمل الأم أو الوكيل

4- رقم جوال أساسي أو رقم جوال إحتياطي

5- عنوان السكن

6- حالة اليتيم الصحية

المصدر / فلسطين أون لاين