"بلديات شمال القطاع" تُطالب بإدخال مواد الإعمار اللازمة لإصلاح الآبار والمضخات

27 ديسمبر 2025 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
تحديات خطيرة تتمثل في عدم توفر وقود كاف لتشغيل آبار المياه وشبكات الصرف في غزة

تواجه بلديات محافظة شمال غزة تحديات خطيرة تتمثل في عدم توفر وقود كاف لتشغيل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عدم توفر مواد الصيانة وأنابيب المياه والصرف الصحي.

وحذرت البلديات في تصريحات صحفية، يوم السبت، من تواصل تكدس آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، الأمر الذي أدى لانتشار الأمراض

وطالبت البلديات بتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة لصيانة شبكات المياه والصرف الصحي، والإسراع بإدخال مواد الإعمار اللازمة لإصلاح الآبار والمضخات.

وألحق الاحتلال دمارًا واسعًا بالبنية التحتية خلال حرب الإبادة، حيث دُمّر نحو 212 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و8 محطات صرف صحي، ما فاقم كارثةً صحيةً وبيئيةً خطيرةً تعيشها مدينة غزة، خاصةً خلال فصل الشتاء.

