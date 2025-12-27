"الثوري البديل": عملية بيسان البطولية تعكس فشل الاحتلال في كسر إرادة المقاومة

قالت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، إن "عملية بيسان البطولية تشكّل ردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدةً أن ما يجري من "عنف ثوري متصاعد في الضفة الفلسطينية والداخل المحتل 48 هو نتيجة حتمية وطبيعية لسياسات القتل المنهجي والحصار والاستيطان."

وأضافت الحركة، في تصريح لها، أن "تهديدات الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية، ولا سيما في مدينة قباطية وقضاء جنين، تعكس حالة الإفلاس التي يعيشها العدو الصهيوني ومحاولاته الفاشلة لكسر إرادة شعب موحّد خلف مقاومته الباسلة، ولن يستسلم".

وأكدت حركة المسار الثوري البديل أن "تحميل المدن والقرى الفلسطينية مسؤولية جماعية لن يوفّر أمنًا للمحتل، بل سيعمّق جذوة المواجهة ويكشف زيف ادعاءاته، في ظل استمرار انتهاكه السافر لما يسمى 'وقف إطلاق النار في غزة' وتغوّل آلته العسكرية على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، وعدوانه المستمر على لبنان".

ودعت الحركة قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني وحركات التحرر إلى التنديد بجرائم الاحتلال في قباطية، ومواجهة سياسات القمع والإرهاب المنظم التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين.

وختمت حركة المسار الثوري البديل تصريحها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني "ماضٍ في طريقه ونضاله الثوري حتى التحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين