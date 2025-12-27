يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، ومداهمة منازل الفلسطينيين وشن حملة اعتقالات واسعة، وسط فرض حظرٍ للتجوال حتى إشعارٍ آخر.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وسط تواصل حملات المداهمة والاقتحام بشكل واسع.

وأشعلت قوات الاحتلال النار في منشأة زراعية، وأحدثت دمارًا في البنية التحتية خلال العدوان المتواصل على بلدة قباطية جنوب جنين

وفتحت مروحيات الاحتلال نيران رشاشاتها في مناطق مفتوحة داخل بلدة قباطية، في حين شرعت جرافات الاحتلال في إغلاق طرق داخلية في البلدة.

وأمس الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال والد منفذ عملية الطعن والدهس في بيسان المحتلة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين.

وحولت قوات الاحتلال منزل المصاب أحمد أبو الرب منفذ عملية بيسان والعفولة، إلى ثكنة عسكرية، واقتادت إليه عدة شبان ونكلت بهم.

واعتقل جيش الاحتلال عددًا من المواطنين في قباطية، عرف من بينهم أحمد حسن نزال، وياسر خزيمية والد الشهيد مروح والأسير محمود، بعد دهم منزله.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن نحو 44 آلية عسكرية وعدة جرافات اقتحمت قباطية مع فرض حظر تجول فيها، وانتشار الجنود في شوارعها، في حين اعتلى قناصة أسطح عدد من المباني.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت طرقا رئيسية تؤدي إلى البلدة.

